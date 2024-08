Anticipazioni Un Posto al Sole | la puntata del 9 Agosto

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 9 agosto 2024): una nuova e sorprendentedi Unalsta per essere trasmessa sugli schermi di Rai Tre a partire dalle 20:50. Scopriamo, insieme, che cosa accadrà e segui Le nostresu Zon.it.Unal: ladel 9Clara, Eduardo e Federico si stanno godendo la loro ritrovata pace ma Alberto è in agguato e mette in atto il suo piano vendicativo, che sconvolgerà presto tutti. Palladini ha deciso di rivolgersi a Torrente per farla pagare a Sabbiese. Marina non sa più che fare con Roberto ed è delusa dal comportamento del marito mentre Raffaele e Viola sono pronti a partire per Barcellona per raggiungere Ornella e Patrizio. Damiano porta Manuel a Gaeta mentre Rosa prende ildel Giordano in portineria. La Picariello, con queste partenze e con Palazzo Palladini così vuoto, si sentirà molto sola.