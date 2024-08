Aeronautica generale Nannelli | In Indopacifico test importante

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma, 9 ago. (askanews) – (di Pierluigi Allotti) Si è appena conclusa la Campagna aerea dell’2024, maxi esercitazione internazionale svoltasi tra luglio e agosto. Per l’occasione l’agenzia askanews ha intervistato in esclusiva ildi Brigata Aerea Filippo, comandante del Reparto Autonomo di Volo. Ecco le risposte dell’alto ufficiale: L’Italia per la prima volta ha partecipato a una esercitazione internazionale nell’. Che significato ha avuto per l’Militare e per tutto il comparto Difesa e quali sono gli obiettivi delle esercitazioni Pitch Black 2024 e Rising Sun 2024 in Australia e Giappone? Gen.