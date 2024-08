A che ora la finale di Sofia Raffaeli oggi | programma esatto ordine degli attrezzi avversarie tv

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024)venerdì 9 agosto (a partire dalle ore 14.30) va in scena ladel concorso generale individuale di ginnastica ritmica alle Olimpiadi di Parigi 2024. Si preannuncia grande spettacolo a La Chapelle Arena, dove le migliori dieci atlete del mondo si fronteggeranno a viso aperto per la conquista delle medaglie: dopo le qualifiche di ieri, che hanno sancito la clamorosa eliminazione della quotatissima bulgara Stiliana Nikolova (Campionessa d’Europa, tra le più accreditate per il podio),si definisce il podio a cinque cerchi.si presenterà all’appuntamento con il miglior punteggio del turno preliminare, dopo aver confezionato quattro esercizi praticamente perfetti e aver surclassato la concorrenza.