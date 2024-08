4 look da aeroporto last minute da copiare alle star

Leggi tutta la notizia su amica

(Di venerdì 9 agosto 2024) È tempo di vacanze e anche le celebrità sono OOO (out of office). Tra chi vola in spagna per rilassarsi, chi a Parigi per seguire le Olimpiadi e poi proseguire le proprie ferie in costa azzurra e chi punta a mete esotiche, tutti condividono un passaggio obbligatorio: quello per l’. Come creare un outfit viaggio 2024 che sia pratico ma anche alla moda? Che sia per impegni di lavoro o semplicemente per divertimento, lepropongono differenti alternative. A fare la differenza è ovviamente la meta, ma anche le ore di volo e i piani di viaggio una volta atterrati. Nonostante l’estate sia la stagione più difficile per gli outfit da, dovendo fare i conti sia con il caldo sole estivo che con il gelido aereo, lehanno ridotto tutto a una scienza perfetta.