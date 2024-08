Tragedia per l’ex stella del Milan Serginho | muove a 20 anni il figlio Diego

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 8 agosto 2024) Tragica notizia percalciatore brasiliano del: ilè morto improvvisamente a soli 20. Le cause del decesso non sono ancora state rese note. La notizia è stata riportata inizialmente da Sky Sport e poi confermata dal, il club doveha giocato dal 1999 al 2008. Durante quegli, il difensore ha vinto numerosi titoli, inclusi due Champions League e un Mondiale per Club.Leggi anche: Tragico schianto nella notte tra moto, auto e camion: Emanuele muore a soli 23Il cordoglio di, Inter e Monza Il mondo del calcio ha espresso un profondo cordoglio pere la sua famiglia. Il, in un toccante messaggio sui social, ha scritto: “Ci stringiamo attorno ae alla sua famiglia per la tragica e prematura scomparsa del. Sempre nei nostri cuori”.