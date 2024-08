Tita e Banti la coppia d' oro della vela azzurra entra nella leggenda olimpica

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 8 agosto 2024) Ruggeroe Caterina. Come loro nessuno mai. Neppure Agostino Straulino, nemmeno Alessandra Sensini. Nomi che hanno fatto la storiaitaliana, ma che non sono mai riusciti a conquistare due ori a cinque cerchi. Loro sì, dopo Tokyo ecco Marsiglia, il mare scelto per le regate delle Olimpiadi di Parigi 2024. Un mare con un vento capriccioso che ha un po’ deluso le aspettative perché il famoso Mistral, che la fa da padrone da queste parti, non ha regalato quelle giornate spettacolari che rendono launo sport avvincente. Nell’ultima prova, la Medal Race che accoglie solo I dieci miglioriclassifica e che dà punteggio doppio, si sono presentati con un buon vantaggio, quattordici punti, meglio che a Tokyo dove ne avevano solo dodici.