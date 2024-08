Ti offro 230mila euro per uno spettacolo di 60 minuti | Anthony Ammirati perde alle Olimpiadi 2024 ma riceve un’offerta particolare

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) Non è riuscito a superare la fase eliminatoria del salto con l’astaper qualche centimetro di troppo sotto la cintura. È successo ad, atleta francese, che non è riuscito a superare la misura di 5,70 metri. Dopo la rincorsa e il movimento, eseguito quasi perfettamente,colpisce l’asticella con il suo organo genitale, fndo così il salto necessario per superare la prova e raggiungere la finale. E il bizzarro motivo della sua eliminazione è stato pane per i denti degli utenti dei social, che si sono scatenati sul web con tutta la loro ironia. “Wow, anche se ha perso la gara, in qualche modo, ha vinto nella vita“, scrive qualcuno su X, pubblicando il rnty del salto. French pole vaulterfails to medal after his Male organs knocked the bar over. Wow, even though he lost the game, in a way, he won his life.