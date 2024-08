The Umbrella Academy 4 – la recensione degli ultimi episodi

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 8 agosto 2024) La famiglia più disfunzionale con i super problemi è tornata per un ultima grande avventura.4 è da oggi disponibile su Netflix con la quarta stagione conclusiva, che vede il ritorno del cast originale assieme a new entries del calibro di Nick Offerman e David Cross. Trama della quarta stagione In The4 i fratelli Hargreeves devono affrontare nuovi nemici senza i loro poteri. Sono sopravvissuti all’Hotel Oblivion, ma ora devono trovare un modo per salvare se stessi e il mondo senza le loro abilità speciali. I ragazzi cercano di recuperare le loro vite normali, ma il desiderio non dura a lungo. Presto, sono costretti a lavorare di nuovo insieme per cercare di fermare i piani malvagi di Reginald.