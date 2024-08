Scontro tra yatch di lusso in Italia | a bordo i famosissimi

Leggi tutta la notizia su tvzap

tradiin: ain mare tra superyacht al largo della costa di Napoli. Il"Venus", 78 metri, appartenuto ad un gigante della tecnologia, è entrato in collisione con "Lady Moura", 104 metri, proprietà di un noto miliardario messicano. tradiin: aIl Venus, l'ex imbarcazione didi Steve Jobs, imprenditore e inventore statunitense, noto per essere stato il fondatore di Apple Inc., come pure suo amministratore delegato fino al 24 agosto 2011, quando si è dimesso per motivi di salute, si è scontrato con Lady Moura, un magnifico yacht del milionario Ricardo Salinas.