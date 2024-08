Promossi e bocciati Olimpiadi | Tita Banti i migliori sportivi italiani; grazie Viviani ora serve un erede

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024)Givevra Taddeucci (nuoto di fondo): nel nostro borsino le avevamo attribuito il 10% di possibilità di andare a medaglia. Questo vi fa comprendere quale grande impresa sia riuscita a realizzare. E dire che ai Mondiali dello scorso mese di febbraio aveva addirittura mancato la qualificazione ai Giochi. Poi l’ha lungamente inseguita attraverso il ‘piano B’, ovvero il tempo limite nei 1500 sl stabilito al Settecolli. Il bronzo era un risultato davvero inaspettato. Una bella favola all’italiana. Ruggero/Caterina(vela): in questo momento sono iin circolazione, peccato non siano celebrati come meritino. Vantano 2 ori olimpici, 4 Mondiali e 4 Europei. Due vere e proprie icone, tra l’altro gli undicesimi azzurri di sempre a bissare il titolo olimpico, i terzi nel Nuovo Millennio dopo Valentina Vezzali e Niccolò Campriani.