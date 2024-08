Parigi 2024 Team Usa in finale Kerr | Ho grandi giocatori che amano i momenti decisivi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) “La rimonta? Avevamo bisogno di quei sei punti in due secondi. Abbiamo, la Serbia ha giocato la partita perfetta, siamo in una competizione elevatissima e io hodi livello incredibile. Ho tanti, che hanno esperienza e personalità”. Lo ha detto il coach delUsa di basket, Steve, in mixed zone dopo la vittoria in rimonta contro la Serbia che spalanca la strada verso laper l’oro, dove ad attendere gli statunitensi c’è la Francia. Un match duro alle Olimpiadi dirisolto nelda Curry e LeBron James che hanno alzato il livello toccando i propri picchi di rendimento: “Curry? Tutti noi lo conosciamo. Non è certo una sorpresa per me vederlo giocare così. Lui ama i, ha giocato in modo incredibile stasera.