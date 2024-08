Paestum rinnovata la convenzione con Legambiente per l’Oasi Dunale

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 8 agosto 2024) Si terrà questa mattina, alle 10:30, aldi(Sa), la firma per il rinnovo dellainerente la gestione dell’area protetta da parte di. Saranno presenti: Franco Alfieri, sindaco di Capaccio; Antonio Cuomo, presidente dell’Ente Riserva Foce Sele-Tanagro; Mariateresa Imparato, presidenteCampania; Pasquale Longo, responsabile. Con il rinnovo della Convezione, spiega l’associazione ambientalista, “continuerà a gestire Oasie proseguirà nel suo impegno per valorizzare l’area, promuoverà campagne di sensibilizzazione, organizzerà attività di volontariato ambientale per regalare ai turisti e ai cittadini una delle poche aree naturali integrate della costa, in una regione dove ben il 68% della coste basse sono occupate da stabilimenti, campeggi e complessi turistici.