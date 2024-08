Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 | sopralluogo ok per il Cio alla pista di bob

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 8 agosto 2024) Una delegazione del Comitato Olimpico Internazionale ha effettuato undi bob, skeleton e slittino dello Sliding Centre did’Ampezzo, dove si svolgeranno le. All’incontro di stamattina presenti anche referenti delle Federazioni Internazionali, Regione Veneto, Comune di, Impresa Pizzarotti e Fondazione. In particolare, l’attenzione è stata rivolta ai lavori in corso sulla curva Sento, dove è stata valutata con attenzione la qualità delle diverse miscele dello spritz beton sui diversi test. Il prossimo passo sarà, dal 28 agosto, lo spritz beton sullalineare per una lunghezza di circa 200 metri, un lavoro sulla qualità che, in futuro, servirà per l’utilizzo della struttura anche nei periodi estivi.ok per il Ciodi bob SportFace.