Olimpiadi capolavoro di Ginevra Taddeucci nella Senna | è bronzo nella 10 km di fondo

(Di giovedì 8 agosto 2024) La tredicesima giornata ufficiale dei Giochi alledi Parigi 2024 si apre con una splendida medaglia per l’Italia nel nuoto di. L’azzurraconquista il10 km femminile, chiudendo al terzo posto la finale tra le acque della. L’azzurra offre una prestazione magistrale, tenendo testa per tutti i dieci chilometri all’olandese Sharon van Rouwendaal e all’australiana Moesha Johnson, che si prendono alla fine rispettivamente l’oro e l’argento. L’altra italiana in gara, la ventottenne Giulia Gabrielleschi, è arrivata sesta. La, campionessa mondiale ed europea di staffetta e argento europeo si conferma e riporta l’azzurro sul podio al femminile dopo 8 anni. L'articolodi: è10 km diCalcioWeb.