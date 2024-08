Napoli De Giovanni | Ci sono domande cui bisogna rispondere

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 8 agosto 2024) Maurizio De, scrittore, è intervenuto a Radio Punto Zero. Nel corso diMagazine Live ha parlato soprattutto del caso di mercato del momento: quello di Osimhen. La questione tira poi in ballo direttamente l’arrivo di Lukaku. Di seguito le parole dello scrittore. De: “I giocatori che tu vorresti vendere non si allenano” “Koopmeiners-Juve? Sta succedendo il contrario di quanto succedeva. Ovvero i giocatori che tu vorresti vendere non si allenano, non giocano le amichevoli e non si valorizzano rischiando anche di essere svenduti. Il nostro esempio è quello di Osimhen, tutte le squadre sanno che vogliamo vendere Victor, così come per l’olandese dell’Atalanta. Lo hanno estromesso dalla sua squadra e ora l’unica alternativa è solo mandarlo alla Juventus.