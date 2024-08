Lombardia la regione-allevamento continua ad autorizzare nuovi impianti L’assessore | Libertà d’impresa Innocenzi | I cittadini si sono evoluti la politica no

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024)“non si sente vincolata” a prevedere una moratoria alle autorizzazioni perallevamenti intensivi o allargamenti diesistenti. Nonostante a dicembre 2022 il Consiglio regionale abbia votato all’unanimità un ordine del giorno che impegnava la Giunta a prevederla. “Pur rispettando il voto del Consiglio regionale della passata legislatura, la Giunta non si ritiene automaticamente vincolata ad assumere iniziative che a mio giudizio sarebbero anche contrarie alladi impresa” replicaregionale all’Agricoltura, Alessandro Beduschi al ilfattoquotidiano.it, secondo cui la soluzione non è da ricercare in una sospensione dei procedimenti autorizzativi, ma in “misure gestionali appropriate”.