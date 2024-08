Lo smalto sulle unghie può essere molto più di un semplice vezzo estetico e le Olimpiadi ce lo insegnano

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Il trend dellopersugli uomini non è una novità. L’abbiamo visto su vari rapper, pop star e attori negli ultimi anni, e ormai è un tocco di stile sempre più sfruttato. Tuttavia, ci sono ancora ambienti, come quello sportivo, dove non si era ancora manifestato pienamente: le2024 di Parigi, in questo senso, sembrano aver definitivamente sdoganato la nail art anche in campo, in pista, in pedana, in vasca, con alcune delle più grandi star della manifestazione che hanno deciso di mostrare al mondo la bellezza delle lorodipinte. Ma perché gli sportivi scelgono di indossarlo? È solo per apparire o per esprimere una personalità eccentrica? Analizziamo insieme cosa sta succedendo a Parigi.