LIVE Vela Olimpiadi Parigi 2024 in DIRETTA | Tita Banti ORO per la seconda volta! Si avvicina la semifinale di Pianosi

(Di giovedì 8 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.19 Qualcosa finalmente si muove! Ci avviciniamo alla partenza della primadel kite, gli atleti si stanno cominciando a preparare a riva. 14.10 Siamo ancora in attesa amici di OA Sport. Il vento non sta dando una mano allo svolgimento delle Medal Race del kite che riguarda da vicino Riccardo. 14.05 Sembra difficile cominciare anche per le 14.25, ma vi terremo aggiornati per ulteriori sviluppi. 13.57 Viene finalmente comunicato un orario: le semifinali del kite non cominceranno prima delle ore 14.25. 13.50 Situazione ancora di stallo, sembra essere molto difficile una partenza, almeno in tempi rapidi. Con quattro o cinque nodi è impossibile la partenza dei kite. 13.44 Queste intanto le prime parole di Ruggerointervistato da Rai Sport: “Regata difficilissima quella di oggi con vento estremamente leggero.