Le Storie di Un Posto al Sole | anticipazioni puntate speciali in onda dal 12 al 26 agosto su Rai Tre di UPAS

(Di giovedì 8 agosto 2024) Venerdì 9andrà inl’ultimo episodio Unal28° stagione. Al contrario di quanto avvenuto negli anni passati però, la soap italiana non si fermerà per la pausa estiva, ma proporrà una serie di episodiche prenderanno il via lunedì 12su Rai 3. Cosa accadrà nelle due settimane centrali dinella fiction italiana? Rosa sostituisce Raffaele nei prossimi episodi UnalPer lo storico portiere di Palazzo Palladini sarà finalmente tempo di ferie. A sostituirlo nella guardiola del palazzo arriverà Rosa, che ci accompagnerà nelle due settimane centrali diin un viaggio nel quale ripercorreremo i momenti salienti della stagione appena conclusa. Il viaggio con Rosa sarà molto di più di un “best of” e insieme a lei assisteremo a scene inedite che vedranno coinvolti alcuni dei protagonisti principali di Unal