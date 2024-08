Lascia la figlia di tre anni sola in casa 40enne arrestata a Torino Cosa rischia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024), 8 agosto 2024 – Hato ladi treinmentre lei era impegnata a fare delle commissioni. Per questo una donna di 40è finita in carcere ieri a. L’allarme è stato lanciato dai vicini di, che hanno sentito la piccola piangere disperata e chiamare la mamma. Così hanno chiamato i carabinieri: i militari hanno sono arrivati all’appartamento nel quartiere Barriera di Milano, periferia di, raggiunti dai vigili del fuoco che hanno aperto la porta. Inizialmente si pensava a un malore della madre. Ma dentrolanon c’era: è rientrata poco dopo. A quel punto è stata, mentre laè stata affidata alla zia. “Sono uscita mentre dormiva”, avrebbe spiegato ai carabinieri, non pensando apparentemente che la bambina potesse svegliarsi. In tutto si sarebbe assentata un’ora.