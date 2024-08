L’artigiano della droga di Monza | cucina a casa ecstasy e ketamina e spaccia col furgoncino delle riparazioni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Uno scatolone di cartone coloratoserie “Beast Machines“. Dentro, un modellino di dinosauro che spalanca le fauci e ruggisce: “Reptile Rampage“: Rettile Furioso. Un giocattolo per bambini, abbastanza vecchiotto in verità, ma che su internet lo si trova ancora in vendita a una ventina di euro. Dentro quella scatola, però, un artigiano di 28 anni di Cogliate si era fatto spedire ogni “bendidio“ in materia di droghe sintetiche. MDMA,, ma anche hashish. Roba per un valore al dettaglio da settantamila euro. Perchéin questione, col suo furgone, non andava solo a fare, ma vendeva droghe sintetiche. Riavvolgiamo il nastro.