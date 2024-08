Lago di Como 87 persone salvate in due mesi Ma non tutti ce l' hanno fatta

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Lecco, 8 agosto 2024 – In meno di duee in 41 interventi, i soccorritorisalvato 87neldi. Sono quasi due al giorno. Sono bagnanti che stavano annegando, velisti e diportisti in difficoltà, turisti feriti o che si sono sentiti male sulle spiagge. Nonpurtroppo ce l', come il pensionato peruviano di 68 anni di Pregnana Milanese affogato a Valbrona, o il 22enne turista inglese inghiottito dal Lario davanti a Menaggio o il papà tedesco di 51 anni che si è sacrificato per salvare il figlio 12enne. Il bilancio della prima parte di stagione turistica è stato tracciato quest'oggi, giovedì 8 agosto, in occasione della firma di un protocollo operativo interprovinciale per gli interventi di soccorso suldi