La scienziata Giovanna D’Amico | Ecco come uccidiamo le cellule tumorali nella leucemia linfoblastica

(Di giovedì 8 agosto 2024) Monza, 8 agosto 2024 –acuta, scoperte due proteine “contrabbandiere“ in grado di alimentare lemalate nonostante la chemioterapia. Ma in laboratorio i ricercatori della Fondazione Tettamanti di Monza e dell’università di Parma, utilizzando due farmaci inibitori, sono riusciti a bloccare la loro funzione portando alla morte le. Ora “ulteriori studi potranno chiariresfruttare al meglio a livello terapeutico questa scoperta”: è questa la missione dimonzese della Tettamanti all’Irccs San Gerardo di Monza. In pratica, i trasportatori individuati possono rappresentare, in prospettiva, un nuovo bersaglio terapeutico in grado di migliorare l’efficacia della terapia. Questa nuova frontiera di cura è stata pubblicata dal British Journal of Haematology.