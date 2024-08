La Cisl batte cassa | Altri soldi per gli ammortizzatori sociali di Stellantis o sono a rischio 25mila posti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024) “Nel corso del 2025 sia l’indotto, siaesauriranno gli. Se non si interverrà per tempo ci saranno licenziamenti di massa“, a lanciare l’allarme è il segretario generale della Fim, Ferdinando Uliano, che stima, se le cose non cambieranno, “almeno 12milanegli stabilimenti die altrettanti, se non di più, nelle fabbriche della componentistica”. Il limite di utilizzo dellaintegrazione è di tre anni e, in molti casistate ormai utilizzate anche le deroghe. L’avvertimento dellaarriva a meno 24 ore dalla conclusione dell’ennesimo tavolo sull’auto al ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit), in cui il ministro Urso è tornato a rinfacciare adi non aver rispettato per ora gli impegni assunti su un incremento dei volumi produttivi nel nostro paese.