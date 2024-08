Jesi Sulla Sabbia l’Uisp a Senigallia promuove lo sport inclusivo

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 8 agosto 2024) Soddisfazione di Stefano Squadroni Presidente del Comitato Territoriale Uisp die di Pietro Carbone dirigente e coordinatore del progetto Balneabile ù, 8 agosto 2024 – Lo Stabilimento Balneare Solaria 102 trasformato per un giorno in un condensatore di esperienze, abilità e divertimento. Questa è stata “”, iniziativa che si è tenuta alo scorso sabato 27 luglio, promossa dal Comitato Territoriale Uisp di, che ha visto la partecipazione di numerose societàive impegnate sul fronte dell’inclusione per persone con disabilità.da anni propone attività ludico – motorie ed iniziative rivolte a ragazze e ragazzi con disabilità e alle loro famiglie tramite il Progetto Balneabile, natospiaggia diche poi si è man mano ampliato, arrivando a prevedere anche delle attività invernali in palestra e non solo.