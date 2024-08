JDM Rise of the Scorpion l’anteprima del Drifting Simulator

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 8 agosto 2024) Da quanti anni i giocatori chiedono a Electronic Arts un qualcosa che doni emozioni simili a quelle di Need for Speed Underground 2? A quanto pare dovevano arrivare gli sviluppatori del team Gaming Factory con JDMof the, il prologo di JDM Japanese Drift Master ora disponibile gratuitamente per PC. Ovviamente non si tratta della stessa esperienza, essendo questo un titolo concentrato quasi al 100% sule con un modello di guida meno arcade rispetto alla serie Need for Speed. I parallelismi però ci sono e potrebbero essere in grado di solleticare la nostalgia di molti giocatori. Una storia a ritmo di manga L’inizio di JDMof thenon contempla l’utilizzo di alcun pad o volante. Al contrario, il giocatore viene subito messo davanti alla narrazione scelta per questo titolo, che strizza inevitabilmente l’occhio a Initial D.