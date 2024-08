Incubo Isis saltano i concerti di Taylor Swift a Vienna | Piano per un attentato Arresti

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 8 agosto 2024) Idella star americanasono stati cancellati dagli organizzatori per il rischio di attentati di matrice islamista. La polizia austriaca ha arrestato ieri due persone. Il principale indagato è un ragazzo di 19 anni (residente nella Bassa Austria) sospettato di essere un simpatizzate dell'. Secondo l'accusa, il giovane stava pianificando attacchi aconcentrandosi suidella cantante americana. Nella sua abitazione sono state sequestrate delle sostanze chimiche. Fermata anche una seconda persona ritenuta in contatto con il 19enne. Secondo i primi accertamenti delle autorità austriache entrambi gli indagati si sarebbero radicalizzati su internet., in tour in Europa, si sarebbe dovuta esibire allo stadio Ernst Happel della capitale austriaca in tre serate: da oggi fino a sabato.