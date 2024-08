Il metodo Arteta | ha fatto derubare apposta i suoi giocatori per insegnare loro a mantenere sempre alta l’attenzione

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 8 agosto 2024) Quest’anno l’Arsenal diproverà a conquistare la Premier League dopo essersela fatta scippare due volte dal City. The Athletic racconta ile svela un aneddoto curioso su come l’allenatore ha provato adaicome tenere. “Durante una cena con i, l’allenatore dell’Arsenal Mikelha ingaggiato in segreto una squadra di borseggiatori professionisti. Gli artisti del gioco di prestigio sono stati incaricati di girare tra i tavoli e di rubare telefoni e portafogli alla squadra ignara di tutto. Alla fine del pasto,si è alzato e ha chiesto alla squadra di svuotare le tasche. A diversimancavano oggetti di valore. L’idea era quella dialla squadra l’importanza di esserepronti, attenti e preparati“.