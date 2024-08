Il giallo teen Come uccidono le brave ragazze sta conquistando proprio tutti

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Elite 8 non è riuscita a diventare la serie più vista di Netflix oltre i confini nazionali. Milioni di abbonati gli hanno preferitole, uno show britannico che prometteva bene e si è rivelato migliore. L'adattamento dell'omonimo romanzo di Holly Jackson, unper adolescenti entrato nella classifica dei bestseller del New York Times, ha avuto diversi sequel di successo il che suonase la serie stesse gettando le basi per un lungo percorso. Il suo potenziale non va sottovalutato: sì, i protagonisti sono giovanissimi, ma la storia riesce a coinvolgere anche i grandi. Lo dimostrano gli oltre 7,4 milioni di visualizzazioni raccolti dalla serie nei primi tre giorni con l'82% di consensi da parte della critica.