Guerra Israele Hamas Hezbollah verso l’attacco senza il supporto iraniano Macron prova a mediare

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 8 agosto 2024) La situazione in Medio Oriente continua ad essere altamente in bilico con una complessità e una rapidità che tengono il mondo con il fiato sospeso. Da, che starebbe preparando un attacco indipendentemente dalle decisioni dell’Iran, fino alle dichiarazioni incendiarie dei leader israeliani, ogni mossa sembra avvicinare la regione a una nuova ondata di violenza. Le compagnie aeree internazionali hanno modificato le rotte per evitare i cieli pericolosi, mentre le organizzazioni umanitarie contano le vittime e gli osservatori globali cercano di prevenire un’escalation irreversibile.e la minaccia di un attacco imminente Secondo informazioni raccolte dalla Cnn,sta accelerando i preparativi per un attacco contro, decidendo di agireattendere il