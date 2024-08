Grande Fratello Vip una delle Selassié è incinta | la replica delle tre ex gieffine al gossip

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nelle ultime ore è circolato il rumor secondo cui unatre sorellesarebbe. Laex vippone In queste ore è circolata sul web una segnalazione che riguarderebbe le tre ex vippone. Stando a quanto ha riportato la pagina Very Inutil People unatre ragazze concorrenti della sesta edizione delVip sarebbe. Infatti la segnalazione arrivata alla pagina riferisce che le tre ragazze sono state viste nello studio di una ginecologa: “Mia cognata dice che dalla sua ginecologa c’erano le sorellee una di loro è”, è questa la segnalazione arrivata alla pagina Very Inutil People. Notizia fake che ha fatto il giro del web e ha sorpreso le stesse sorelle che si sono ritrovate al centro del. Da qui il loro intervento con un video su Instagram per smentire quanto riportato.