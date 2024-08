Gli ombrelli dei venditori abusivi? Costano poco ma sono pericolosi e si rompono subito

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Milano,8 agosto 2024 – In un anno così piovoso e soprattutto con improvvisi temporali, idinei mezzanini della metropolitana milanese o nelle vie del centro hanno fatto affari d’oro. Con una decina di euro infatti si può evitare una doccia non gradita per andare al lavoro o rientrare a casa ma oltre ad acquistare un ombrello di scarsa qualità, c’è il rischio concreto di avere tra le mani un oggetto potenzialmente. Gli agenti del Nucleo Duomo della Polizia locale di Milano nei mesi scorsi hanno sequestrato oltre 7milavenduti abusivamente nelle vie del centro storico della città. Un record. Questinon solo vengono venduti senza autorizzazione maanche potenzialmenteper chi li usa "in quanto assemblati malamente con materiale scadente, fragili e", si legge in una nota del Comune.