Formula E | Maserati Vandoorne-Hughes nuova coppia

(Di giovedì 8 agosto 2024) Doppio colpo per il Tridente che si regala una rivoluzione completa all’interno della griglia di partenza della Stagione 11 dellaE. Un piccolo cataclisma, non improvviso, che ha cambiato pesantemente i connotati delle vetture azzurre elettrificate: nella prossima annata, infatti, Stoffel(ex DS Penske) e Jake(ex McLaren) guideranno le due macchine elettriche della Casa modenese., il duo di piloti si presenta: “Onorati di essere qui” (Credit foto –Corse)“Sono molto felice di entrare a far parte delMSG Racing nella prossima stagione e sono orgoglioso di essere associato a un nome iconico del motorsport come quello della– ha dichiarato Stoffel– sono entusiasta di iniziare a lavorare con il team.