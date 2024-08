Ferragosto super sorvegliato Occhi sulle località di vacanza Saranno le osservate speciali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024)sicuro, sia in strada, sia in città e nei paesi di. Il prefetto di Lecco Sergio Pomponio ha convocato a rapporto i vertici di tutte le forze dell’ordine del territorio per una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Motivo del summit: mettere a punto il piano di sicurezza per la settimana di. Osservatisono i paesi più gettonati dai turisti e per le le gite fuoriporta, le principali strade di collegamento, ma anche feste, sagre, concerti ed eventi vari, oltre che giovani e giovanissimi. Per intervenire in fretta in caso di emergenze, i componenti del Cov, il Comitato operativo per la viabilità, restano in stato di preallerta permanente. È stato inoltre studiato un un dispositivo contro la mala movida.