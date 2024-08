Cicli Cipollini che traguardo Cento anni in centro dedicati alla cura delle bici

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 8 agosto 2024) Nel cuore delstorico di Forlì la bottega ‘Meccanico’ taglia ildeidi attività. Il laboratorio di riparazioneclette, in corso Diaz 7, è portato avanti con passione e dedizione dal titolare Giuseppeche fin da giovanissimo ha dedicato la sua vita a questo lavoro seguendo le orme del padre Mario. Per celebrare questo prestigiosoversario frutto di importanti sacrifici il vicesindaco Vincenzo Bongiorno ha consegnato ieri mattina a(a sinistra nella foto), in presenza di amici, familiari e clienti, una pergamena firmata dal sindaco Gian Luca Zattini quale riconoscimento istituzionale al negozio come ‘Bottega storica’. Due generazioni e una vita intera al servizio di Forlì, in una città legata in modo indissolubilecletta.