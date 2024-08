Caos Landia | per governare il nuovo disordine mondiale serve una classe dirigente all’altezza

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 8 agosto 2024) Mai, nella storia più recente, avevamo assistito a un così radicale ribaltamento della condizione di pace e prosperità che, a partire dalla fine della seconda guerra, ha dominato la scena. Esistono decenni in cui non accade nulla di nulla; ed esistono giorni e settimane in cui accadono decenni. Siamo nel pieno della seconda fase. Il presidente degli Stati Uniti d’America che si ritira dalla corsa per la Casa Bianca nel clou della campagna elettorale per il suo secondo mandato. L’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022. L’atroce attentato di Hamas contro Israele del 7 ottobre e l’altrettanto inqualificabile reiterata risposta di Netanyahu contro Gaza, la cui popolazione decimata soffre nel silenzio e nell’inazione generale da oltre dieci mesi. Le disuguaglianze che aumentano a dismisura. Fatti e fenomeni epocali di portata storica.