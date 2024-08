Banksy sorprende Londra con i suoi animali | ecco le 3 scimmie

Leggi tutta la notizia su amica

(Di giovedì 8 agosto 2024) (askanews) – Una capra in bilico a Kew Bridge, due elefanti a Chelsea e ora trea Brick Lane: lo street artist britannicoentusiasma i fan londinesi installando una terza nuova opera d’arte in tre giorni. GUARDA LE FOTO ‘The World of’: le foto delle opere in mostra a Milano Questa volta, rappresenta le sagome di treche dondolano dal ponte di una stazione della metropolitana di. È possibile checontinui la serie e che faccia quattroda qualche parte a, spiega Daniel Lloyd-Morgan, un artista corso sul posto per replicare l’opera del grande street artist. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATAcon ile 3Amica.