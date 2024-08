Atletica McLaughlin record del mondo Iapichino quarta Tebogo imperatore del mezzo giro un oro in Pakistan

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 8 agosto 2024) Memorabile serata dileggera alle Olimpiadi di Parigi 2024: Sydneyha firmato ildeldei 400 ostacoli, Letsileha fatto festa sui 200 metri dove Noah Lyles inseguiva la doppietta, ilfesteggia il primo oro della sua storia grazie a Arshad Nadeem nel tiro del giavellotto. L’Italia accoglie il quarto posto di Larissanel salto in lungo e ilnazionale firmato da Sintayehu Vissa sui 1500 metri. RISULTATIOLIMPIADI OGGI FINALI 200 METRI (MASCHILE) – Noah Lyles si è presentato in pista con la mascherina dopo essere risultato positivo al Covid, inseguiva la grande doppietta dopo il trionfo sui 100 metri e invece il Campione deldella specialità si è spento sul rettilineo dovendosi accontentare della medaglia di bronzo in 19.70. Uno staripante Letsileha trionfato con un maestoso 19.