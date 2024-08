Asm ha un nuovo dg Stefano Bina guiderà l’ex municipalizzata decapitata da 5 mesi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 8 agosto 2024) Avrà undg. Ieri, nel corso della seduta del Cda, è stato proposto il nome di, attuale direttore generale di Pavia Acque, che dovrebbe operare part-time in distacco. L’ingegnere ora chiederà formalmente l’autorizzazione all’azienda che gestisce il ciclo idrico. "Pavia Acque è d’accordo", ha fatto sapere il sindaco Michele Lissia. Di conseguenza dai primi di settembrepotrà cominciare il proprio impegno anche nella multiutility di via Donegani. "Una persona di provato valore – commenta Marco Anselmetti, che prima di andare in pensione è stato direttore generale di Asm – Un’ottima scelta del sindaco Michele Lissia.