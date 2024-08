Antonella Clerici | Nei giorni prima della diagnosi mi appariva il beato Carlo Acutis ogni volta che aprivo il telefono L’ho pregato prima dell’intervento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 8 agosto 2024), amata conduttrice televisiva, si è raccontata in una toccante intervista al settimanale Oggi, rivelando per lai dettagli del delicato intervento chirurgico a cui si è sottoposta per l’asportazione delle ovaie a causa di una cisti. Con la sua consueta sincerità e positività, laha condiviso il turbinio di emozioni provate nel momento: “Avevo in testa un unico pensiero: ‘Meno male chescoperto. Adesso mi curo e andrà tutto bene’. Nelle situazioni difficili, dentro di me scatta una forza interiore che mi carica d’ottimismo”. La conduttrice ha sottolineato l’importanza del sostegno ricevuto dai suoi cari, in particolare dalla sorella Cristina, per la quale la notizia è stata uno shock, e dal compagno Vittorio Garrone: “Vittorio è stato fantastico, solare e positivo senza essere banale.