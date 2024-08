AEW | Thunder Rosa annuncia un periodo di pausa per la sua federazione indipendente

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 8 agosto 2024) Potrebbe non essere noto a tutti, ma, una delle colonne portanti della divisione femminile della AEW, ha fondato la propriain Texas. La compagnia si chiama Mission Pro Wrestling ed è unatotalmente al femminile nella quale, tra l’altro, hanno militato star di rilievo come Roxanne Perez. Hiatus In giornata,ha pubblicato un lungo post su X, affermando che, dopo l’evento “Midsummer Blast” del prossimo 17 agosto, laandrà inper undi tempo ancora indefinito. L’obiettivo di questa scelta sarebbe una riorganizzazione interna. IMPORTANT MESSAGE(@22) August 8, 2024