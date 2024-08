Usa irritati e indignati il messaggio a Israele Ansia per l' attacco iraniano

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Attesa e preoccupazione per l'annunciatodell'Iran income rappresaglia per l'uccisione del leader di Hamas Ismail Haniyeh. Lo Stato ebraico ha informato gli Stati Uniti di essere dietro l'assassinio. Lo riporta il Washington Post, citando fonti che hanno familiarità con la Casa Bianca. Secondo il quotidiano statunitense, i funzionari dell'amministrazione Biden si sono mostratiper la decisione di eliminare Haniyeh, temendo che potesse compromettere mesi di attenti negoziati per una tregua nella Striscia di Gaza e si sono ancheper il fatto chenon li abbia informati prima di lanciare altre operazioni per assassinare leader di Hezbollah o comandanti iraniani.