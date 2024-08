Uomini e Donne nuovi tronisti | tre nomi candidati e Gemma fuori rumor

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Con l'estate ormai agli sgoccioli, l'attesa per il ritorno dicresce sempre di più. Il celebre dating sentimentale di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, riprenderà tra qualche settimana dopo la consueta pausa estiva. Le indiscrezioni sono già numerose, e i fan non vedono l'ora di scoprire chi saranno idella nuova edizione. Secondo quanto rivelato dai listini Publitalia, la nuova stagione diinizia lunedì 9 settembre. I fan del programma sono impazienti di conoscere i volti che siederanno sul trono e quelli che animeranno il parterre del programma. Si parla di un possibile ritorno di Ida Platano, nonostante la scorsa stagione non sia stata fortunata per lei dal punto di vista sentimentale. Tra iche circolano per il nuovo trono, si fa spazio quello di Carlo Marini, reduce dall'esperienza a Temptation Island 2024.