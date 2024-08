Splash – Una sirena a Manhattan | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di mercoledì 7 agosto 2024)– Una: trama, cast e streaming delsu Rai 1 Questa sera, 7 agosto 2024, su Rai 1 in prima serata va in onda il– Una, pellicola del 1984 diretta da Ron Howard, con protagonisti Tom Hanks e Daryl Hannah. Vediamo insieme la trama e il cast. Trama Ilracconta la storia di un amore speciale tra unae un giovane ragazzo.ha inizio a Capo Cod, dove un ragazzino si butta in acqua da una barca: nel mare incontra una piccola sirenetta che sta nuotando. Quando si risveglia scopre di essere stato salvato da un marinaio e riportato a bordo. Passano vent’anni e Allen (Tom Hanks), un ragazzo che vende frutta e verdura ai mercati generali dicol fratello Freddie (John Candy), è triste perché la sua fidanzata lo ha mollato. Così arriva a Capo Cod e, cadendo da una barca, finisce in mare, rischiando di annegare.