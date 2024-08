Spa all’aperto | il benessere estivo è in versione en plein air

Leggi tutta la notizia su amica

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Massaggi e trattamenti di bellezza, ma anche sedute di meditazione ed esperienze sensoriali nel pieno dell’estate si fanno nelle Spa all’aperto, vere e proprie oasi di, dove mente e corpo si rilassano e rigenerano. A contatto con la natura il relax è assicurato, la routine quotidiana si allontana e anche il più semplice dei rituel ha effetti potenziati. Da nord a sud, tutte le destinazioni italiane da non perdere. Spa all’aperto: a Borgo Campello, nella campagna umbra Il massaggio all’aperto a Borgo Campello (Courtesy of press office). A dieci chilometri da Spoleto, Relais Borgo Campello è indirizzo ideale per riconnettersi con la natura.