Snoop Dogg è la star social delle Olimpiadi 2024 ma per esserci è stato pagato profumatamente | Uno spreco di denaro

(Di mercoledì 7 agosto 2024) È lui laalle: dalla torcia con cui ha dato il via alla rassegna sportiva ai momenti iconici di cui èprotagonista. Una mascotte per Team Usa, che porta gioia e allegria a tutti gli atleti, probabilmente stressati dalla mole di gare a cui sono sottoposti. Di chi parliamo? Ovviamente di. Il rapper americano èinvitato a Parigi dall’emittente televisiva NBC, che lo ha messo al centrosua programmazione., infatti, èavvia vari eventi sportivi: dalla ginnastica femminile al beach volley, ma anche equitazione e basket. E per ogni evento ha sempre avuto un abbigliamento a tema e il merchandising della NBC. E in effetti l’emittente non ha badato a spese per portarlo nella capitale francese.