Siamo arrivati a Bergamo ci vediamo il più tardi possibile | Taffo Funeral Services sbarca a Mozzo

(Di mercoledì 7 agosto 2024). “Vivi la tua favola, il lieto fine te lo assicuriamo noi” oppure “Amavi fare le buche in spiaggia? Vieni a lavorare con noi”. Sembrano frasi fatte, come tante. Se non fosse che questi sono solo alcuni dei claim più famosi di un’agenzia funebre. Stiamo parlando di, una delle aziende più conosciute in Italia, nel settore, eta da poco anche in provincia di. Balzata agli onori della cronaca per la sua comunicazione, tanto spregiudicata quanto irriverente, su una mondo, quello del lutto e della morte, quanto più lontanodall’ironia. Ma la forza e la genialità di, anche la chiave del suo successo conquistato a colpi di campagne pubblicitarie capaci di far rabbrividire e al tempo stesso “sorridere”, sono da cercare proprio nell’umorismo nero che ha fatto esplodere, commercialmente parlando, l’azienda.