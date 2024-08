Rissa per una parola di troppo tre denunciati ad Ischia

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiEra bastata una incomprensione davanti ad un chiosco per panini per dar vita ad una violentafra tre giovani, scoppiata all’alba di domenica in una zona centralissima die su cui stavano indagando i carabinieri che in queste ore sono arrivati ad identificarne i responsabili. Mentre la movida stava sfumando e molti ragazzi affollavano gli ultimi bar e pub aperti davanti al chioschetto in via Sogliuzzo c’erano diversi ragazzi in attesa tra i quali un’apprendista orafo di 19 anni napoletano e un 24enne di Lacco Ameno. Il panino arriva al 24enne ma il ragazzo napoletano reclama di essere arrivato prima: il 24enne forse proferisce unadiin risposta e subito partono gli insulti e il lancio di alcune monetine contro di lui.