Proteste in Bangladesh contro Hasina | ciò che bisogna sapere

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 7 agosto 2024)violentissime attraversano illa leader: ecco cosa sta succedendo. Ilsta attraversando una delle crisi più gravi della sua storia recente. Lesono cominciate per contestare il sistema delle quote, che riserva posti di lavoro governativi a determinati gruppi, ma sono rapidamente diventate una mobilitazione di massail governo di Sheikh. La situazione è diventata estremamente tesa e violenta, e recentemente il Primo Ministro ha dovuto fuggire in India, con il paese ora governato da un governo militare provvisorio per ripristinare l’ordine. Ecco una panoramica della situazione. Contesto storico: Ilè una nazione giovane, nata nel 1971 dopo una guerra di indipendenzail Pakistan.