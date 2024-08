PlayStation VR2 Sony pubblica il trailer dedicato all’adattatore per PC

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 7 agosto 2024)Interactive Entertainment ha appenato uninteramenteperVR2 per il supporto per PC, consentendo in questo modo ai possessori del visore per la Realtà Virtuale di utilizzarlo senza problemi su questa piattaforma. Come annunciato dal colosso giapponese nelle scorse settimane, questo adattatore è disponibile all’acquisto da questa giornata del 7 Agosto 2024 al prezzo consigliato di 59,99 Euro. Acquistandolo è possibile giocare alla vasta libreria di Steam con migliaia di giochi VR, inclusi i celeberrimi Half-Life: Alyx, Fallout 4 VR e War Thunder, direttamente con il PS VR2. Precisiamo che per utilizzare ilVR2 su Personal Computer è necessario disporre di un cavo DisplayPort, venduto separatamente e compatibile con DisplayPort 1.